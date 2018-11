O índice de desemprego nos Estados Unidos permaneceu estável em outubro, mas a criação de empregos ficou acima do esperado, enquanto acelera o crescimento dos salários, de acordo com os dados publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Apesar da passagem do furacão Michael pela Flórida, a economia americana criou 250.000 novos postos de trabalho. Os analistas projetavam 185.000 novos empregos.

* AFP