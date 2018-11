O índice de desemprego nos Estados Unidos permaneceu estável em outubro, mas a criação de empregos ficou acima do esperado, enquanto acelera o crescimento dos salários, de acordo com os dados publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Apesar da passagem do furacão Michael pela Flórida, a economia americana criou 250.000 novos postos de trabalho. Os analistas projetavam 185.000 novos empregos.

Já os salários registraram um crescimento de 0,18% em relação a setembro. Em um ano, o aumento salarial foi de 3,1%, mais que a inflação. É também o ritmo de crescimento mais rápido desde abril de 2009, disse o Departamento do Trabalho.

A poucos dias das eleições legislativas cruciais de 6 de novembro, os dados são uma boa notícia para o presidente Donald Trump, que fez do dinamismo da economia uma questão central das eleições.

Em outubro, havia 6,1 milhões de desempregados nos Estados Unidos, 449.000 a menos que no mesmo mês do ano passado.

Como em setembro, 4,6 milhões de pessoas tinham um emprego de meio período.

