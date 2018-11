Os EUA registraram déficit na balança comercial de US$ 54,02 bilhões em setembro, 1,3% maior que o do mês anterior, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio. O saldo negativo de agosto foi ligeiramente revisado para cima, a US$ 53,24 bilhões para US$ 53,31 bilhões. O resultado de setembro veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam déficit de US$ 53,8 bilhões.

As exportações dos EUA totalizaram US$ 212,57 bilhões em setembro, enquanto as importações somaram US$ 266,58 bilhões, com avanço de 1,5% ante agosto em ambos os casos.

Apenas com a China, os EUA registraram déficit comercial recorde de US$ 40,2 bilhões em setembro, uma vez que as importações de produtos chineses alcançaram US$ 50 bilhões naquele mês, valor igualmente inédito. Fonte: Dow Jones Newswires.