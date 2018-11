Um homem morreu após um acidente registrado na BR-158, no município de Cunha Porã, Oeste de Santa Catarina. A colisão aconteceu na madrugada de sexta-feira (2), por volta das 1h30min, no km 113 da rodovia federal.

O acidente envolveu uma motocicleta e um automóvel, ambos com placas do município de Cunha Porã. Uma Honda Biz teria colidido de frente com um Volkswagen Gol. O condutor da motocicleta, um homem de 43 anos, morreu com o impacto da colisão.

O motorista do Gol teria fugido do local sem prestar assistência à vítima de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do município de Maravilha, que atendeu a ocorrência.

Não há informações referente à localização do condutor do automóvel. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

