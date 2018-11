Os homens são as principais vítimas das mortes violentas em Santa Catarina. Das 3405 mortes violentas com registro em 2017, 2821 foram de homens, o que representa 82,8% do total. É o que revelam as Estatísticas do Registro Civil 2017, divulgadas nesta quarta-feira pelo IBGE. A pesquisa considera como mortes violentas as que são decorrentes de homicídios, suicídios e acidentes de trânsitos, por exemplo.

No total, segundo o levantamento, foram 39406 mortes com registro em SC no ano passado, sendo que 35890 foram de causas naturais e também atingiram principalmente homens (53,4%).





Homens jovens são principais vítimas

A chance de um homem com idade entre 20 e 24 anos morrer por causas violentas no Brasil é 11 vezes maior que a de uma mulher na mesma faixa etária.

— A mortalidade masculina é superior à feminina ao longo de toda a vida. Contudo, em um determinado intervalo de idade, principalmente entre jovens e adultos jovens, esse diferencial se acentua. As causas principais para essa diferença são justamente as mortes não naturais, que incidem com mais intensidade entre homens — observa a gerente da pesquisa Klívia Oliveira.

No Brasil, entre 2007 e 2017, houve um amento de 13% nos registros de morte violenta na população masculina com idade entre 15 a 24 anos. Porém, em SC houve queda de 4,4% neste período. Em dez anos, o número de óbitos por causas externas aumentou em 17 estados. Alguns estados apresentaram crescimento bem acima da média nacional: Ceará (144,1%), Sergipe (134,7%) e Bahia (128,5%).

Por outro lado, houve quedas significativas no Paraná (-43,2%), Distrito Federal (-35%), São Paulo (-30,9%), Espírito Santo (-25,9%), Mato Grosso do Sul (-23,5%), Rio de Janeiro (-20,9%) e Rondônia (-19,3%).





Sobre a pesquisa

A pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2017 reúne dados sobre o número de brasileiros nascidos vivos, de casamentos, óbitos e óbitos fetais remetidos anualmente ao IBGE por cartórios de registro civil e pelas varas de família, foros, varas cíveis e tabelionatos de notas de todo o país.

