O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,48% em outubro, em leve aceleração ante a alta de 0,45% registrada em setembro, conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula avanço de 4,20% no ano e ganhou intensidade na leitura em 12 meses, atingindo 4,80% em outubro após 4,64% em setembro.

O resultado mensal do IPC-S ficou abaixo da mediana de 0,55% obtida em pesquisa do Projeções Broadcast com instituições do mercado e dentro do intervalo, que ia de 0,47% a 0,58%.

Na comparação com a terceira quadrissemana de outubro houve desaceleração do indicador, já que a taxa de variação naquela leitura havia sido de 0,54%, segundo a FGV.

No período, sete das oito classes de despesas registraram decréscimo: Transportes (0,93% para 0,82%), Habitação (0,02% para -0,06%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,59% para 0,51%), Educação, Leitura e Recreação (0,61% para 0,48%), Vestuário (0,60% para 0,56%), Despesas Diversas (0,07% para 0,05%) e Alimentação (0,87% para 0,86%). Por outro lado, houve aceleração dos preços em Comunicação (0,16% para 0,17%).