Um jovem morreu após um acidente registrado na BR-282, em Lages, na Serra de Santa Catarina. A colisão aconteceu no final da tarde de sexta-feira (2), por volta das 17h, no km 224 da rodovia federal, próximo ao trevo de acesso ao bairro Santa Monica.

Leia também: Alunos denunciam ação violenta da PM na Capital

Uma motocicleta Honda/Titan 150, com placas de Lages, teria colidido na lateral de um caminhão Ford Cargo, do município de São Cristóvão do Sul, região serrana, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor da motocicleta, um jovem de 25 anos, morreu no local com o impacto do acidente conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Lages. Uma mulher, passageira da motocicleta, foi encaminhada ao hospital em estado grave segundo a PRF. Não há informações sobre o estado de saúde atualizado da vítima.

O motorista do caminhão, um homem de 56 anos, não teve ferimentos. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais notícias de Lages e da Serra de Santa Catarina

Polícia apreende carga roubada de salmão chileno em Palhoça

Umbandistas de Florianópolis denunciam intolerância religiosa após depredação de estátua de Iemanjá