O dirigente norte-coreano Kim Jong Un visitará Seul em breve para uma reunião com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, anunciou nesta quinta-feira aos deputados o chefe de Estado da Coreia do Sul.

Em setembro, após o terceiro encontro de cúpula, Kim e Moon anunciaram que a quarta reunião aconteceria na capital sul-coreana, sem revelar a data.

Nesta quinta-feira, Moon afirmou aos deputados que a viagem pode acontecer até o fim do ano e que se aproxima o momento de chegar ao "ponto histórico" da paz.

"A viagem do presidente Kim Jong Un a Seul vai acontecer em breve", disse o sul-coreano, sem divulgar uma data exata.

"Parece que a viagem do presidente Kim Jong Un à Rússia e uma visita à Coreia do Norte do presidente (chinês) Xi Jinping acontecerão em breve", explicou Moon.

Também citou a possibilidade de uma reunião entre o dirigente norte-coreano e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Moon é o grande responsável pela distensão nas relações entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, submetida a múltiplas sanções da ONU por seus programas nuclear e balístico.

Na reunião de cúpula histórica de junho em Singapura, Kim e o presidente americano Donald Trump assinaram uma declaração com poucos dados concretos sobre a desnuclearizacão da Coreia do Norte. As negociações praticamente não avançaram desde então.

Washington aumentou no ano passado os esforços diplomáticos para manter a pressão econômica sobre a Coreia do Norte e se opõe a suspender as sanções enquanto não acontecer uma "desnuclearização definitiva e completamente verificada".

