A Apple relatou nesta quinta-feira (1) que seu lucro trimestral se expandiu 32%, a US$ 14,13 bilhões, graças a benefícios provenientes de conteúdos e serviços digitais vendidos a usuários de iPhone, mas suas ações caíram devido a à decepção do mercado com o número de aparelhos vendidos.

A receita da Apple aumentou 20%, a US$ 62,9 bilhões, no trimestre, superando as expectativas do mercado.

"Estamos emocionados de anunciar outro trimestre recorde que coroa um tremendo ano fiscal de 2018, ano no qual vendemos nosso dispositivo iOS de número 2 bilhões, celebramos o 10º aniversário da App Store e alcançamos a receita e o lucro mais fortes da história da Apple", disse o CEO da empresa Tim Cook.

No entanto, o mercado ficou decepcionado com a notícia de que a empresa não atendeu às previsões de vendas do iPhone, que foi de 46,9 milhões de celulares, em vez dos 48 milhões esperados.

As ações da Apple caíram 4,2%, a US$ 212,85 nas transações após o fechamento de Wall Street, depois que os resultados foram publicados.

Os resultados encerraram o quarto trimestre fiscal da Apple, que terminou em 29 de setembro, e lançaram as bases para o crucial período de fim de ano.

O CFO Luca Maestri disse que este foi o melhor trimestre registrado da empresa com sede na Califórnia, com crescimento de receita de dois dígitos em todos os lugares do mundo onde faz negócios.

* AFP