O trânsito da Grande Florianópolis inicia com lentidão em trechos específicos das rodovias nesta quinta-feira (1), pré-feriado.

Em São José e Palhoça, há lentidão na pista sentido Joinville. Do km 215 ao 209 da BR-101, há cerca de seis quilômetros de lentidão resultado do fluxo intendo de veículos. O trecho de Palhoça a São José, na BR-101, está com velocidade média de 20 km/h. As informações são da Arteris Litoral Sul, empresa concessionária da rodovia federal, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) referente às 08h45min desta quinta.

No trecho entre Biguaçu e São José, os veículos não ultrapassam a velocidade de 25 km/h. Na BR-282, entre Lages e Palhoça, há trechos de lentidão na região de Rancho Queimado. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) referente às 7h45min desta quinta.

Ilha

Na rodovia Admar Gonzaga, próximo à Lagoa da Conceição, um acidente envolvendo duas motocicletas deixa o trânsito lento no local.

Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

Leia mais:

Pesquisador aponta principais causas do congestionamento na Ilha de SC

Sincronização dos semáforos tem até janeiro para ser concluída em Florianópolis

Veja, em tempo real, o que os usuários do Waze estão relatando:





Acompanhe as condições do trânsito nas BRs 116/PR (Contorno Leste), 376/PR e 101/SC por meio do perfil do Twitter da Arteris Litoral Sul:

Tweets by Arteris_ALS