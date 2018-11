Um mergulhador indonésio morreu ao tentar recuperar os corpos dos passageiros do voo da Lion Air que caiu na segunda-feira na costa da Indonésia, com 189 pessoas a bordo.

Syachrul Anto, de 48 anos, voluntário da Agência de Busca e Resgate, morreu durante o processo de descompressão. "Foi encontrado por outros membros da equipe, que conseguiram levá-lo à superfície e colocá-lo em uma câmara de descompressão", explicou à AFP o chefe da Agência, Isswarto.

As equipes de resgate estão buscando as vítimas desde segunda-feira no Mar de Java, onde o Boeing 737 MAX 8 da empresa de baixo custo caiu.

Pouco antes do acidente, a tripulação solicitou autorização para retornar a Jacarta, de onde decolara cerca de dez minutos antes.

Na quinta-feira, as equipes conseguiram recuperar uma das caixas-pretas, mas continuam neste sábado em busca da segunda, que registra o que acontece no cockpit e pode ajudar a entender o que aconteceu. rws/mtp/ia/phv/me/age /mr

