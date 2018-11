O juiz federal Sergio Moro, futuro ministro da Justiça do Governo Jair Bolsonaro, chegou por volta de 13h05 no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, para embarcar de volta a Curitiba. Moro viajou ao Rio para uma reunião na casa de Bolsonaro, na Barra, zona oeste da cidade.

Após o encontro, Bolsonaro confirmou, em publicação nas redes sociais, a indicação de Moro para o cargo.

O voo de Moro para Curitiba está previsto para decolar às 13h40 e tem escala em São Paulo.

A comitiva de Moro, em dois veículos com escolta da Polícia Federal (PF) não passou pelo saguão do aeroporto, entrando no local pela cabeceira da pista de pouso.

Moro não parou para falar com a imprensa.