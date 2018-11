Um homem morreu após um acidente registrado na SC-414, no município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (2), por volta das 21h, no km 17 da rodovia estadual.

Leia também: Alunos denunciam ação violenta da PM na Capital

Uma motocicleta Honda CG 125, com placas de Luiz Alves, teria saído da pista de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). A PMRv, no entanto, não soube especificar contra o que a motocicleta teria colidido nem as circunstâncias do acidente.

O condutor, um homem de 42 anos, morreu no local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais notícias de Luiz Alves e do Vale do Itajaí e região

Jovem morre após acidente na BR-282, em Lages, na Serra de SC

Horário de verão começa à 0h deste domingo; veja as dicas para não errar