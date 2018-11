Três pessoas ficaram feridas após um capotamento registrado no início da tarde deste sábado (3), na BR-153, em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 13h, no km 110 da rodovia federal.

Um automóvel Corsa Classic, com placas de Concórdia, teria saído da pista, capotado e caído em uma ribanceira localizada às margens da rodovia federal, próximo ao trevo de acesso a Rancho Grande.

Havia cinco pessoas no automóvel no momento do acidente, três mulheres com idade entre 25 e 46 anos, um jovem de 21 anos e uma criança de 9 conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência em conjunto com o Samu.

Uma mulher de 46 anos teve trauma no tórax e fraturas nos membros superiores e foi encaminhada em estado grave ao Hospital São Francisco em Concórdia. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado pela unidade.

Os outras quatro ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, chovia intensamento no momento do acidente.

