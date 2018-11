Uma paciente que sofria de fibrose cística desenvolveu câncer na França logo após receber os pulmões de uma mulher fumante, de acordo com um estudo publicado na revista Lung Cancer.

A paciente era acompanhada desde a infância por fibrose cística. Após uma rápida deterioração de suas funções respiratórias, típica da fibrose cística, os médicos decidiram, em novembro de 2015, realizar um transplante pulmonar.

"De acordo com a base de dados dos doadores, os pulmões transplantados foram retirados de uma mulher de 57 anos que fumava um maço de cigarros por dia durante 30 anos", aponta o estudo, conduzido por médicos do Hospital Universitário de Montpellier.

Os exames realizados no momento da morte encefálica da doadora não revelaram anormalidades.

Em junho de 2017, a paciente transplantada, doente, foi internada na unidade de oncologia torácica do hospital universitário de Montpellier. Dois meses depois, ela morreu de câncer de pulmão sem qualquer tentativa de terapia.

Segundo o estudo, os sintomas lembram fortemente os do câncer causado pelo tabagismo.

"O curto espaço de tempo entre o transplante e o aparecimento da primeira anomalia radiológica sugere que a carcinogênese começou durante a vida do doador", acrescentam os autores do trabalho.

Um câncer cujo crescimento teria sido bastante acelerado pelo tratamento imunossupressor que a paciente seguiu para evitar a rejeição de seus novos pulmões.

De acordo com o Dr. Jean-Louis Pujol e colaboradores, "dada a relativamente longa latência do câncer de pulmão, sugerimos que os transplantes de doadores de fumantes sejam considerados com cautela".

* AFP