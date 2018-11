Juiz responsável pelos principais processos da Operação Lava-Jato e, agora, confirmado como futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), Sergio Moro coleciona episódios em que tomou decisões polêmicas em momentos recentes da história do país. O histórico ajuda a explicar o fato de o magistrado ter se tornado uma figura amada ou odiada, dependendo das perspectivas de quem avalia.

Foram pelo menos quatro ocasiões — a última no começo de outubro, com a retirada do sigilo de parte da delação do ex-ministro Antonio Palocci — em que despachos do magistrado causaram tensões no cenário político nacional, todas elas tendo petistas ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como alvos.

Sergio Moro x PT

9 de outubro de 2014

Sergio Moro tornou públicos os áudios dos depoimentos do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e do operador financeiro Alberto Youssef. Eles se manifestaram em juízo, perante Moro, para esclarecer episódios de corrupção na Petrobras relacionados à Operação Lava-Jato, envolvendo petistas e seus partidos aliados.

Na época, Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) se enfrentavam no segundo turno das eleições presidenciais, que ocorreram em 26 de outubro daquele ano. Dilma acabou eleita, mas a divulgação das gravações estiveram no centro das atenções do embate.

16 de março de 2016

O processo de impeachment contra Dilma Rousseff avançava no Congresso e, imobilizada por uma crise política, a presidente iria nomear Lula como chefe da Casa Civil em 17 de março de 2016. Os petistas diziam que nomeá-lo era necessário para ter um articulador capaz de pactuar as relações. Mas havia outro viés: o de Lula assumir como ministro para obter o foro privilegiado e passar a ter seus processos de suspeita de corrupção apreciados somente no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na véspera de Lula tomar posse na Casa Civil, Moro retirou o sigilo de interceptações telefônicas em aparelhos usados pelo ex-presidente. Causou grande repercussão uma conversa entre Lula e Dilma, no próprio dia 16, momentos antes de ela ter sido tornada pública pelo juiz. No diálogo, a presidente diz que está enviando pelo "Bessias", o então assessor Jorge Messias, o termo de posse para ser usado "só em caso de necessidade". O conteúdo aumentou a desconfiança de que se tratava de estratégia para proteger o ex-presidente.

No dia seguinte, Lula tomou posse no Palácio do Planalto, enquanto simpatizantes do PT e opositores se ameaçavam e se enfrentavam fisicamente do lado de fora, na Praça dos Três Poderes. Depois de um vaivém de decisões judiciais, a posse de Lula como ministro acabou sendo anulada e ele não desempenhou o cargo.

Diversas outras conversas do petista foram tornadas públicas. Também foram liberados por Moro áudios de familiares do ex-presidente, alguns deles de conteúdo íntimo.

8 de julho de 2018

Moro interrompe férias para emitir uma decisão conflitante com a do desembargador plantonista Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que havia determinado a soltura de Lula, preso em Curitiba. O caso já havia sido julgado em segunda instância, tendo sido confirmada a condenação do petista pelo caso do tríplex do Guarujá. Favreto, que pertence ao TRF4, determinou a liberdade de Lula em um domingo. Moro, logo depois, emitiu decisão contrária, dizendo que Favreto não tinha competência para tal ato na condição de plantonista.

Relator da Lava-Jato no TRF4, o desembargador João Pedro Gebran Neto também postulou pela manutenção da prisão. Mas Favreto acabou dando novo despacho determinando cumprimento imediato da soltura. Em um dia de idas e vindas, a decisão final coube ao presidente do TRF4, Thompson Flores, que afirmou ser da competência do relator Gebran Neto a decisão. Por isso, manteve a detenção do ex-presidente.

Do episódio, Moro e Favreto saíram criticados. O primeiro por ter interrompido férias para despachar, levantando discussões a respeito da jurisdição dele para questionar trâmites que estavam em segunda instância. Já Favreto sofreu inúmeras contestações por ter tomado complexa decisão em regime de plantão, de forma monocrática, a pedido de deputados do PT, partido ao qual ele já foi vinculado. Os dois, além de Gebran Neto, foram chamados a dar explicações sobre suas condutas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

1º de outubro de 2018

Na última semana antes da eleição em primeiro turno, em momento de ascensão nas pesquisas do então candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, Moro quebra o sigilo de parte da delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci, que tem como principal alvo de acusações o ex-presidente petista. Mesmo da prisão, Lula era o principal fiador político da candidatura de Haddad ao Palácio do Planalto.

