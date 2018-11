Anunciado como futuro ministro da Casa Civil, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) afirmou, nesta quinta-feira, 1º de novembro, que o juiz federal Sergio Moro vai receber "toda a estrutura para fazer um combate implacável à corrupção" no superministério da Justiça. O convite para Moro assumir a pasta foi oficializado esta semana, mas Lorenzoni admitiu que vinha conversando com o juiz federal desde a semana passada, ainda que negue ter mantido tratativas durante a campanha eleitoral.

Em conversa com jornalistas, Lorenzoni disse ainda que Moro "recém aceitou o convite", e que ainda vai conversar sobre a estrutura do ministério - que deve unir, pelo menos, as pastas da Justiça e Segurança Pública.

Moro também deve indicar nomes de sua preferência para compor a equipe de transição.

Um dos principais aliados de Bolsonaro, Lorenzoni disse que o presidente eleito vai se reunir com o presidente Michel Temer na próxima quarta-feira, 7, para "oficializar" o processo de transição.

O futuro ministro da Casa Civil, por sua vez, ficará em Brasília e tem mantido reuniões na Câmara com representantes da bancada da bala e bancada evangélica.