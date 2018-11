Inicia nesta quinta-feira (1), a partir das 18 horas, a Operação Dia de Finados nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Assim como vai ocorrer nas rodovias federais do Estado, a força-tarefa irá atuar nas SCs com a finalidade de fiscalizar condutas que possam representar risco de acidente, como dirigir embriagado, deixar de utilizar o cinto de segurança, desrespeitar os limites de velocidade entre outras regras de trânsito. A ação termina na segunda-feira, dia 5 de novembro, às 8h.

De acordo com Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), da Polícia Militar, as estatísticas mostram que as infrações de trânsito aumentam nos feriados prolongados e, consequentemente, o número de acidentes, mortos feridos.

Além disso, o fluxo de pessoas nos cemitérios localizados às margens das rodovias estaduais aumenta. Por essas razões, segundo o órgão, é necessário um policiamento mais atento nas rodovias.

— Estima-se que neste feriado de Finados ocorra um aumento do fluxo de veículos de 30% nas rodovias estaduais. Estatísticas demonstram que o número de acidentes aumenta nos períodos de feriados prolongados, muitos deles motivados pela falta de atenção, pelo aumento do volume de tráfego e principalmente pelo descumprimento da regulamentação de trânsito por parte dos usuários que trafegam nas rodovias. — afirmou o órgão por meio de nota.

2017

Foram registrados 99 acidentes no feriado de Finados do ano passado. Destes, 44 tiveram vítimas, resultando em 58 pessoas feridas e duas mortes de acordo com o CPMR.

Recomendações

O órgão destaca ainda as seguintes recomendações aos condutores que irão viajar neste feriado:

• Revise as condições do seu veículo, como a parte mecânica, freios, sistema iluminação e pneus;

• Regularize seus documentos de porte obrigatório, evitando situações desagradáveis no seu passeio;

• Motorista e passageiros, todos devem utilizar o cinto de segurança;

• Lembre-se que é obrigatório o uso do farol baixo, mesmo durante o dia, em todas as rodovias;

• Ultrapasse somente em locais permitidos e com segurança;

• Mantenha a velocidade regulamentar para a via;

• Se consumir bebidas alcoólicas, não dirija;

• Lembre que gentileza gera gentileza, seja paciente e cortês no trânsito.

