Desde a chegada até o adeus, a qualidade da estada dos turistas depende da infraestrutura que Santa Catarina oferece. O mesmo vale para os moradores, que precisam igualmente que o Estado tenha qualidade nos serviços, enquanto a população do litoral dá um salto. Se houver problemas, todos serão afetados – brasileiros, argentinos, chilenos e quem mais estiver por aqui.

Os pontos básicos – e também mais preocupantes – são a distribuição de água, as quedas de energia, o tráfego e a qualidade das rodovias. Para o turismo, e para economia, por consequência, a mobilidade é uma questão crucial, afirma o presidente da Empresa de Turismo de Santa Catarina Valdir Walendowsky:

– Se nós tivéssemos hoje um avanço na BR-470, que sai de Navegantes e vai até o extremo Oeste e liga com a Argentina, com certeza nós teríamos um percentual a mais de argentinos, paraguaios e uruguaios no Estado pela via terrestre.

Alguns quesitos, como a falta de água e energia elétrica, não apresentam problemas há algumas temporadas. Casan e Celesc, principais empresas responsáveis pelos setores, afirmam que readequações na estrutura e o trabalho de manutenção garantirão tranquilidade aos veranistas. A qualidade da água do mar para banhistas é outra questão que, por causa do histórico, causa apreensão. Com tanta gente a mais nas cidades do litoral, as redes de esgoto ficam sobrecarregadas e vazamentos em rios e no mar ocorreram nos últimos anos.

A terceira pista da Via Expressa, principal acesso terrestre à região insular de Florianópolis, trará benefício o ano todo – inclusive no verão, quando milhares de turistas chegam de carro ou ônibus. Mas não será nesta temporada que os motoristas poderão escolher entre três pistas antes de passar pela ponte Pedro Ivo Campos: a obra está planejada somente para agosto de 2019.

Confira um retrato das principais pontos de alerta na infraestrutura catarinense que podem gerar transtornos ou incomodar as férias de turistas e residentes:

Acesso a São Francisco do Sul

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

A duplicação do trecho da BR-280 que dá acesso a São Francisco do Sul está se desenrolando há 10 anos, com direito a entraves burocráticos e até erros em editais. Os trechos mais adiantados, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, estão com cerca de 30% executados. Mas o trecho mais importante para a temporada de verão – entre a BR-101 e a Ilha de São Chico – é também o mais atrasado. Obras deveriam ter iniciado em março, mas conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a lentidão no repasse de recursos e o remanejamento das redes de serviços públicos que passam pela rodovia atrasaram o cronograma.

Sistema de esgoto no Norte da Ilha de Florianópolis

Foto: Luciane Zuê / Projeto Socioambiental do SES Ingleses / Santinho

Obras da Casan para a rede de esgoto sanitário nos bairros Ingleses e Santinho, no norte da Ilha de SC, em Florianópolis, começaram em agosto de 2017 e tinham, até a última quarta-feira, 62,36% das instalações executadas. Os trabalhos continuam no verão e a previsão é de que terminem em 2020, mas a companhia afirma que na temporada os serviços serão concentrados em ruas menos movimentadas, para não dificultar o tráfego da região.

Elevado do Rio Tavares - acesso aos bairros do Sul da Ilha de SC

Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

No fim de outubro, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, redefiniu a entrega do elevado do Rio Tavares para março do ano que vem e, ainda, disse que nada da obra será entregue para a temporada. Quando pronto, o elevado, que está em construção há três anos, deve desafogar as vias que levam aos bairros do sul da Ilha. Enquanto os trabalhos não terminam, soma-se ao problema do tráfego o tumulto de operários, além dos bloqueios e das alterações no trânsito.

A partir de 12 de novembro, o caminho entre Lagoa da Conceição e sul da Ilha não passará mais pela rotatória do Rio Tavares. O trajeto deverá ser feito por ruas secundárias do bairro Campeche. Até a conclusão, a empresa que realiza a obra trabalhará também no período noturno, até as 22h.

Via de acesso ao aeroporto de Florianópolis

Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

As vias que levam ao aeroporto são limitadas mesmo para a capacidade atual do terminal. Obras de reestruturação estão em andamento desde 2015, além da construção do acesso ao novo terminal. O prazo para o término dos trabalhos é julho de 2019, e a previsão da Secretaria de Estado de Infraestrutura é de que 60% do tráfego do sul da Ilha se beneficiem com o novo acesso. A via será essencial para o acesso ao novo terminal de passageiros do Hercílio Luz, que está em obras.

Novo terminal do aeroporto de Florianópolis

Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

A concessionária que administra o Aeroporto Hercílio Luz antecipou a previsão para a entrega do novo terminal que está sendo construído. Mas os turistas que chegarem a Florianópolis pelo céu só conhecerão a nova estrutura na temporada 2019-2020. O contrato prevê que a obra fique pronta em outubro de 2019, mas a empresa suíça que comanda o aeroporto antecipou a promessa para agosto. Com investimentos de R$ 550 milhões, o terminal terá capacidade para receber 8 milhões de passageiros por ano, quatro vezes mais do que a atual.

Balneabilidade- Rio do Braz e Papaquara

Foto: Diorgenes Pandini / Diário Catarinense

Nas últimas duas temporadas, Canasvieiras esteve no noticiário nacional por causa do extravasamento do esgoto no Rio do Braz, que deságua na praia do norte da Ilha e é um dos destinos preferidos dos turistas estrangeiros. No ano passado, os efluentes foram desviados e afetaram também outro rio, o Papaquara. A Casan afirma que não foi a responsável pelos problemas e que, ainda assim, realizou uma série de ações para resolvê-los. Em 2017, o juiz federal Marcelo Krás Borges condenou a Casan a adequar o tratamento de esgoto no norte da Ilha de SC, respeitando o licenciamento ambiental, a recuperar a área poluída na região e ainda a bloquear qualquer tipo de despejo de esgoto nos rios do Braz e Papaquara. A Casan afirmou, à época, que o sistema de esgoto em Canasvieiras é adequado às regras ambientais. A Casan recorre da decisão.

Despoluição da Beira-mar Norte

Foto: Felipe Carneiro / Diário Catarinense

A limpeza das águas da Beira-Mar Norte e o tratamento dos efluentes para tornar a área própria para banho foram anunciados em março. Os trabalhos de instalação estrutural, feito pela Casan com a prefeitura de Florianópolis, devem chegar ao fim em dezembro. Segundo a companhia de tratamento de água, em janeiro deve-se iniciar a pré-operação do sistema e, em fevereiro, os primeiros resultados de balneabilidade serão apresentados.

A partir daí, o processo para tornar o local balneável será gradativo. O então presidente da Casan, Valter Gallina, disse em março que a Beira-Mar estaria balneável neste verão – pontuando que a estação se estende até 20 de março.

Terceira pista da Via Expressa

Foto: Diorgenes Pandini / Diario Catarinense

A BR-282, que liga a Ilha de Florianópolis à BR-101, está há um mês e meio em obras para receber a terceira pista em cada sentido. A conclusão dos trabalhos está prevista para setembro. A empresa licitada concentra os serviços de terraplanagem e pavimentação entre 21h e 6h, horários em que o tráfego é menor. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, André Coelho, em entrevista à CBN Diário, não estão planejadas alterações no trânsito. Durante o dia, os trabalhos são focados em drenagem.

Abastecimento de água

De acordo com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), as cidades litorâneas atendidas por ela não apresentam problemas estruturais que causam falta de água há três verões. Dentre as medidas tomadas para evitar os problemas, conforme a companhia, está a troca de adutoras, redes e instalação de reservatórios maiores. Na Grande Florianópolis, a instalação do sistema flocodecantador, em 2016, aumentou em 50% a capacidade de tratamento de água na região.

Distribuição de energia

A Celesc prepara a Operação Verão com equipes extras de eletricistas para as regiões balneárias. Segundo a companhia elétrica, os investimentos e as melhorias feitas no sistema reduziram em cerca de 30% a quantidade e a duração dos desligamentos nas temporadas. Tempestades são as principais causas das interrupções de fornecimento. Para controlar esse problema, foram investidos em 2018 R$ 17,5 milhões em podas e roçadas de vegetação, de acordo com o presidente da empresa, Cleverson Siewert.

Confira também: Santa Catarina espera mais turistas do Chile nesta temporada de verão





