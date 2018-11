A polícia britânica anunciou nesta sexta-feira que investiga supostos "delitos de ódio antissemita" no Partido Trabalhista, o principal da oposição no Reino Unido, depois que recebeu documentação interna.

Em um comunicado, a polícia afirma que recebeu um "dossiê que contém documentos" e abriu uma investigação "sobre algumas das acusações".

"Agentes especializados examinaram o conteúdo e uma investigação penal foi aberta", explicou a Scotland Yard.

Um dossiê interno do Partido Trabalhista com 45 casos - incluindo mensagens de ódio publicadas nas redes sociais por membros do partido - foi enviado para a rádio LBC, que o transmitiu para a Scotland Yard.

O partido afirmou que vai colaborar com os investigadores.

"O Partido Trabalhista tem um sistema sólido para investigar as demandas de supostas infrações às regras do partido cometidas por seus membros".

"Qualquer pessoa que se considere vítima de uma infração deve informar a polícia", completou o partido, que tenta se defender há vários meses das acusações de antissemitismo.

* AFP