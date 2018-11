Os cerca de 600 trabalhadores das obras do contorno viário da Grande Florianópolis que haviam entrado em greve há 11 dias decidiram retomar as atividades. A paralisação foi motivada pela insatisfação com a remuneração, a falta de benefícios trabalhistas e as condições de trabalho nos canteiros de obra da construtora italiana Salini Impregilo. Os operários anunciaram que retornam ao serviço neste sábado (3).

Os funcionário chegaram a decisão de acabar a greve, segundo o sindicato que representa a categoria, por causa de uma liminar expedida pela 3ª Vara do Trabalho de São José que determinou, na quinta-feira (1º), multa diária de R$ 50 mil por dia caso as obras continuassem interrompidas.

Diante da possibilidade de multa, os funcionários preferiram aceitar as propostas da construtora. A empresa ofereceu aumento de 20% no vale-alimentação, que passou para R$ 150 por mês, e prometeu redução dos encargos para rescisão contratual. Esta foi uma demanda da paralisação porque muitos trabalhadores são de outros estados e querem voltar para suas cidades.

A Arteris, concessionária responsável pelo trecho da BR-101, tem contrato com a Salini Impregilo para a construção de 22 dos 50 quilômetros do contorno viário. O desvio vai servir para que os caminhões pesados que transitam na rodovia não passem pela Região Metropolitana da Capital. A obra é a única em que a empresa italiana está envolvida no Brasil. O contrato com a concessionária que administra o trecho da rodovia foi feito por meio de licitação privada.

A pauta inicial dos trabalhadores tinha os seguintes pontos: reajuste no salário e no auxílio para alimentação, sábado trabalhado com compensação durante a semana; auxílio-moradia de R$ 300 mensais; férias coletivas de 21 de dezembro a 2 de janeiro de 2019; melhoria no transporte oferecido; remuneração pelo tempo de deslocamento ao trabalho; plano de reclassificação salarial após seis meses de trabalho; rescisão sem justa causa; abono dos dias paralisados e estabilidade para os membros da comissão da greve.

* Com informações do G1 SC.

