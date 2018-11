O trompetista americano Roy Hargrove, um talento precoce e presença frequente nos festivais de jazz europeus, morreu na sexta-feira (2) aos 49 anos, anunciou neste sábado (2) a sua página no Facebook.

A página citou seu empresário de longa data, Larry Clothier, dizendo que Hargrove morreu em Nova York devido a uma parada cardíaca após complicações de uma doença renal.

"Um dos músicos mais respeitados e amados da nossa comunidade de Nova York e do mundo, o trompetista pioneiro vencedor do Grammy tão conhecido por sua intensidade e quanto por sua linda balada", dizia a mensagem.

"Cada vez mais seu som atestava e santificava seu profundo amor pela música. Seu timbre desinteressado cobria a orla de cada paisagem musical. Possuindo sua música, seu som, Roy inspirou gerações de músicos".

O músico nascido no Texas, descoberto em seu colégio em Dallas durante uma visita do lendário trompetista Wynton Marsalis, desenvolveu seus talentos rapidamente.

Sob a tutela e encorajamento de Marsalis, viajou para a Europa para tocar em festivais de verão após a formatura do Ensino Médio. Aos 25 anos, sua estrela já estava em ascensão no mundo do jazz contemporâneo.

Hargrove tocou e gravou com Marsalis e outros grandes nomes do jazz, incluindo Herbie Hancock, Joe Henderson, Stanley Turrentine e Joshua Redman.

Venceu os prêmios Grammy em duas categorias diferentes: em 1998 como Melhor Performance de Jazz Latino por "Habana", e em 2003 como Melhor Instrumental de Jazz com "Directions in Music".

* AFP