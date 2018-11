O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que as negociações comerciais entre Washington e Pequim estão progredindo e disse esperar um grande acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo que seja "correto" para os EUA. "Conversas com a China estão indo bem. Estamos muito perto de alcançar 'alguma coisa' com a China", afirmou Trump na saída de Washington para um comício em Huntington, Virgínia Ocidental.

Os comentários do presidente foram opostos aos feitos pelo diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow. Mais cedo, o conselheiro de Trump concedeu entrevista à rede de TV americana CNBC, onde refutou relatos de que o presidente havia solicitado a redação de um acordo comercial sino-americano antes de uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping, no G-20, em Buenos Aires. Kudlow confirmou que uma reunião entre Trump e Xi aconteceria.

Ainda em sua breve fala, Trump fez comentários positivos sobre o relatório de empregos (payroll) divulgado na manhã desta sexta-feira. Para o líder republicano, o documento trouxe um aumento de salários que foi "perfeitamente incrível" em outubro à medida que o salário médio por hora dos trabalhadores americanos cresceu 3,1% na comparação anual do mês passado. Ele também exaltou os números referentes à criação de empregos e disse que, com a taxa de desemprego em 3,7%, os EUA precisam de mais trabalhadores vindos de fora do país.