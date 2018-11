O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quinta-feira que pretende fazer o "acordo certo" com a China no âmbito comercial e ressaltou que Pequim deseja fazer um pacto comercial com Washington. Os comentários de Trump vêm no mesmo dia em que ele conversou com o presidente da China, Xi Jinping, por telefone. "Tive uma grande conversa com ele hoje. Xi é um grande homem", afirmou o líder americano.

Em comício realizado em Columbia, Missouri, Trump voltou a enfatizar feitos econômicos de seu governo, como cortes nas regulações, redução nos impostos e a baixa taxa de desemprego. "Sob a liderança republicana, nossa economia está prosperando", disse Trump, que também destacou que pretende implementar um corte de 10% no impostos para a classe média americana. Às vésperas das eleições de meio de mandato nos EUA, o presidente americano intensificou sua agenda para realizar mais comícios a fim de dar apoio a candidatos do Partido Republicano. De acordo com ele, as eleições irão definir "o rumo do progresso do nosso país".

Quanto às questões imigratórias, Trump voltou a criticar as caravanas de imigrantes e obteve apoio da plateia, que se mostrou favorável à construção de um muro na fronteira americana com o México. "As pessoas que estão na caravana são duras. Não são anjos que estão vindo para cá. E nós não deixaremos que elas entrem", afirmou o líder republicano. Ele disse, ainda, que precisa de estrangeiros para trabalhar em solo americano. "Precisamos de mais pessoas! Nossa taxa de desemprego está em 3,7%! Mas precisamos que as pessoas que entrem aqui nos ajudem a progredir. Elas precisam entrar aqui legalmente e por mérito", afirmou.

Trump fará outro comício no Missouri na segunda-feira. No estado, a senadora democrata Claire McCaskill irá enfrentar o republicano Josh Hawley por uma cadeira. Pesquisas recentes têm indicado empate técnico entre os dois candidatos, com Hawley ligeiramente à frente.