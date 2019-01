A Acrópole, emblemático sítio arqueológico de Atenas, ficou coberta de neve nesta terça-feira (8), assim como outros monumentos famosos, oferecendo uma paisagem excepcional neste país do sudeste da Europa, onde em algumas regiões a temperaturas desceram abaixo dos - 20 graus Celsius.

As autoridades determinaram o fechamento das escolas e dos tribunais enquanto os serviços públicos e os bancos funcionavam parcialmente.

Muitos funcionários públicos não conseguiram chegar aos seus trabalhos no centro da capital grega devido a problemas de tráfego, com algumas ruas cobertas por camadas de neve, segundo a Polícia.

"Hoje era o primeiro dia de aulas (depois das férias de Natal), mas felizmente fecharam!", comemorou Maria, moradora de Psychiko, subúrbio ao norte de Atenas.

Antoine Viredaz, pesquisador da Universidade de Lausanne, não escondeu a surpresa ao se deparar com uma nevasca na Grécia. "Vim da Suíça visitar um amigo e não esperava tanta neve. É fantástico!"

No norte do país, as temperaturas excepcionais chegaram a - 23 graus Celsius e as escolas ficarão fechadas na quarta-feira, segundo o prefeito de Kozani, no nordeste do país, citado pela Agência de Atenas (Ana, semi-oficial).

Outros departamentos (estados) do norte e do centro do país também tiveram nevascas que provocaram a interrupção do transporte e o adiamento da volta às aulas, segundo a mesma fonte.

O serviço meteorológico indicou que o clima vai começar a melhorar na quarta-feira em Atenas e em outras regiões.

