Uma advogada russa que se reuniu em 2016 com vários membros da equipe de campanha do presidente americano, Donald Trump, foi acusada de obstaculizar o exercício da Justiça - anunciou o procurador federal de Manhattan, Geoffrey Berman, em um comunicado divulgado nesta terça-feira (8).

Embora o caso não esteja relacionado diretamente com os contatos de Natalia Veselnitskaya com a equipe de campanha de Trump, a ata de acusação expõe os vínculos entre a advogada e o Executivo russo.

Em junho de 2016, o advogado se reuniu com vários membros da equipe de campanha do presidente, especialmente com seu filho, Donald Trump Jr, e seu genro, Jared Kushner, na Trump Tower, em Nova York.

Trump Jr se encontrou com Veselnitskaya pensando que ela poderia fornecer informações comprometedoras sobre a candidata democrata Hillary Clinton.

Os Trump dizem que essa reunião não significou nada e que, de fato, a advogada foi falar sobre a espinhosa questão das adoções entre a Rússia e os Estados Unidos.

No entanto, esta reunião é de interesse do procurador especial Robert Mueller, que investiga as ligações entre a campanha de Trump e o governo russo.

Questionado pela AFP, um porta-voz do procurador-geral de Manhattan afirmou que Veselnitskaya não está "presa e provavelmente não está em território americano".

* AFP