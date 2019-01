O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sinalizou que analisa uma redução no preço dos combustíveis para a população, mas que isso não significará mudança na atual política adotada pela Petrobras, de paridade internacional.

Segundo ele, o ministério estuda com a estatal como dar mais transparência aos dados de mercado, inclusive da petroleira.

Após participar da cerimônia de posse do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, ele ainda afirmou que os preços dos combustíveis podem ser discutidos para que fiquem mais "justos ao consumidor".

Disse também que o subsídio ao óleo diesel não será estendido e que vê com "bons olhos" a quebra do monopólio no refino. Mas que ainda avalia como a predominância da estatal neste segmento acontecerá.