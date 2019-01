Os amotinados no Gabão foram detidos, ou estão foragidos, e a situação no país está sob controle após uma tentativa de golpe militar - declarou o porta-voz do governo, Guy-Bertrand Mapangou, nesta segunda-feira (7).

"A tranquilidade voltou, a situação está sob controle", disse o porta-voz à AFP, acrescentando que, do comando de cinco militares que tomaram o controle da emissora pública de rádio e televisão na madrugada desta segunda convocando uma sublevação, "quatro foram detidos, e um está foragido".

A União Africana "condenou fortemente" a tentativa de golpe.

* AFP