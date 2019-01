As ações da gigante americana Apple, que alertou que seus resultados trimestrais serão piores que o previso devido à desaceleração econômica da China, caíram nesta quinta-feira na abertura de Wall Street - que começou a segunda sessão do ano em baixa.

Enquanto os principais índices da Bolsa de Nova York caíam, as ações da Apple recuaram mais 9%, a 143,67 dólares - seu nível mais baixo desde meados de 2017.

Pouco após a abertura, o índice tecnológico Nasdaq caía 2,09%, enquanto o industrial Dow Jones cedia 2,01% e o S&P 500 perdia 1,70%.

O CEO da Apple, Tim Cook, disse na quarta que as vendas de iPhone tinha sido reduzidas pela "desaceleração econômica, especialmente na Grande China" - que engloba China e Taiwan.

A queda de Wall Street nesta quinta sinalizam que a volatilidade que tomou conta do mercado de valores no fim de 2018 pode se estender para este ano, já que investidores ainda estão agindo com cautela, avaliando o impacto da guerra comercial, os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve e o fechamento do governo americano.

"Neste contexto de volatilidade nos mercados financeiros, o fechamento parcial do governo (americano) parece mais ameaçador", disse Chris Low, do FTN Financial.

