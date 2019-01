Os argentinos fizeram um panelaço nesta sexta-feira contra mais uma alta nos preços dos serviços públicos, anunciada pelo governo do presidente Mauricio Macri em meio a um severo ajuste das contas públicas e com a economia em recessão.

Convocados pelas redes sociais, os moradores de Buenos Aires se reuniram em pontos estratégicos da cidade para o "panelaço contra o tarifaço" de Macri.

Nos últimos dias de 2018, o governo anunciou para este ano reajustes escalonados sobre os preços de todos os serviços públicos.

Em Buenos Aires, as altas serão de entre 38,5% e 42% nos transportes públicos, 35% no gás, 55% na eletricidade e de 48,5% no serviço de água.

"Estamos fartos, chega de tarifaços", diziam cartazes entre as milhares de pessoas congregadas em uma tradicional esquina de Caballito, bairro de classe média da capital argentina.

Os aumentos se dão em um contexto de recessão e inflação de 43,9% entre janeiro e novembro passados.

Segundo analistas, a inflação deve atingir 27% em 2019.

No ano passado, o desemprego atingiu 9% no terceiro trimestre, em meio a uma crise iniciada em abril com uma corrida cambial que levou o governo a recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para obter 56 bilhões de dólares.

