Os preços do petróleo subiam nesta quarta-feira, em um mercado tranquilizado pelos esforços da OPEP para limitar sua produção e em um momento em que diminuem as inquietações sobre a demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte, referência na Europa, para entrega em março, superava os 60 dólares às 09H40 GMT (7h40 de Brasília) no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, pela primeira vez em três semanas e meia. Isto representa uma alta de 20% nas últimas duas semanas.

Os países exportadores da OPEP limitaram sua produção, como haviam prometido no início de dezembro, e os investidores são mais otimistas sobre a demanda devido às negociações entre China e Estados Unidos.

* AFP