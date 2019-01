O Banco Central vendeu o lote integral de 13.400 contratos de swap cambial tradicional no leilão realizado nesta quinta-feira, 3. A operação, que teve valor total de US$ 670,0 milhões, dá continuidade à rolagem dos 267.950 contratos (US$ 13,398 bilhões) programados para vencer em 1º de fevereiro.

O BC distribuiu os papéis do leilão de rolagem em três vencimentos, mas houve colocação em apenas um deles. A instituição não aceitou propostas para 2 de maio de 2019 e 1º de julho de 2019.

Para 1º de novembro de 2019, foram negociados todos os 13.400 contratos, no valor de US$ 670,0 milhões, com taxas nominal de 3,4622% e linear de 3,439%. O PU mínimo ficou em 97,458400 e não houve porcentual de corte.

Se mantiver o ritmo diário de oferta, o BC fará a rolagem integral dos contratos programados para vencer em 1º de fevereiro.