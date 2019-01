As principais Bolsas europeias abriram em alta nesta segunda-feira (7), estimuladas pelas declarações tranquilizadoras do presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

O FTSE-100 da Bolsa de Londres abriu em alta de 0,44%; o DAX, de Frankfurt, subia 0,43%; e o CAC-40, de Paris, 0,41%. Em Madri, o Ibex-35 arrancou com 0,48%.

* AFP