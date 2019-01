O presidente Jair Bolsonaro disse que já assinou decreto para elevar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que vai compensar a prorrogação de incentivos fiscais para empresas das áreas da Sudam (Amazônia) e da Sudene (Nordeste), mas não soube dizer o porcentual do aumento. Ele afirmou que foi obrigado a tomar a medida, mas disse que a marca do seu governo será não aumentar mais impostos.

"Foi assinado um decreto nesse sentido, mas para quem tem aplicações aí fora, para poder cumprir exigência de um projeto aprovado, tido como pauta bomba, contra nossa vontade", afirmou Bolsonaro sobre a prorrogação dos incentivos fiscais. "Se sanciono sem isso, vou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal (...) É um valor mínimo (a elevação do imposto), uma fração, não tenho certeza valor", minimizou.

A equipe econômica do governo Michel Temer havia recomendado o veto integral da prorrogação dos incentivos fiscais para empresas da Sudam e Sudene justamente por conta do impacto nas contas.