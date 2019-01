O presidente Jair Bolsonaro (PSL) passa o final de semana com a família na Granja do Torto, em Brasília. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, o presidente não deve participar de reuniões nem receber visitas neste sábado, 5.

A Granja do Torto é uma das residências oficiais da Presidência da República. A principal é o Palácio da Alvorada, onde Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pernoitaram pela primeira vez nesta quinta-feira, 3.

O movimento em frente à residência é tranquilo. Por volta das 11h, pouco mais de vinte pessoas posaram para fotos em frente à placa "Residência Oficial do Torto" fazendo gestos de armas com as mãos.

A única movimentação neste sábado foi nas redes sociais do presidente. Por volta das 13h, Bolsonaro publicou uma foto no Instagram vestindo a camisa do Palmeiras. No microblog Twitter, criticou o ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado nas eleições, Fernando Haddad (PT). Na noite desta sexta-feira, o petista compartilhou artigo do jornalista Philipp Lichterbeck, da emissora alemã Deutsche Welle.

Em sua publicação, Haddad cita trecho do artigo do jornalista que diz que, "no Brasil, está na moda um anti-intelectualismo que lembra a Inquisição".

"Haddad, o fantoche do presidiário corrupto, escreve que está na moda um anti-intelectualismo no Brasil. A verdade é que o marmita, como todo petista, fica inventando motivos para a derrota vergonhosa que sofreram nas eleições, mesmo com campanha mais de 30 milhões mais cara", escreveu Bolsonaro, em sua conta.

"Eles procuram e criam todos os motivos possíveis para estarem sendo rejeitados pela maioria da população, só não citam o verdadeiro: o PT quebrou o Brasil de tanto roubar, deixou a violência tomar proporções de guerra, é uma verdadeira quadrilha e ninguém aguenta mais isso!", escreveu.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou em sua conta no Twitter que o novo coordenador do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Murilo Resende, priorizará o ensino e não o que chamou de doutrinação dos alunos em sala de aula.

"Murilo Resende, o novo coordenador do Enem é doutor em economia pela FGV e seus estudos deixam claro a priorização do ensino ignorando a atual promoção da "lacração", ou seja, enfoque na medição da formação acadêmica e não somente o quanto ele foi doutrinado em salas de aula", apontou ele na rede social.