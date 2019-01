O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa na noite desta quinta-feira, 3, de jantar no Comando da Aeronáutica, oferecido a ele em sinal de boas-vindas pelas Forças Armadas. A agenda não havia sido divulgada inicialmente entre os compromissos públicos de Bolsonaro - o acesso é restrito, e a imprensa não foi autorizada a acompanhar. Bolsonaro recebe no jantar a Ordem do Mérito Aeronáutico.

Entre os participantes, estão os atuais comandantes das três Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), prestes a deixar os respectivos cargos, além dos generais quatro estrelas, mais alto posto na hierarquia, e embaixadores. No total, 85 pessoas devem comparecer. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também participa da confraternização.

O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Rossato entregará a faixa em homenagem a Bolsonaro, ao lado do novo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Rossato e Bolsonaro devem discursar.

Nesta sexta-feira, 4, Rossato passará o comando da Força Aérea Brasileira ao tenente-brigadeiro do ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, em outro compromisso público de Bolsonaro com militares, na primeira semana como presidente. O evento ocorrerá na Base Aérea de Brasília.