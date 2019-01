A primeira-ministra britânica Theresa May sofreu uma segunda derrota no parlamento nesta quarta-feira em relação à saída da União Europeia, após a emenda aprovada na véspera para limitar a possibilidade de um Brexit sem acordo.

Por 308 votos a favor e 297 contra, os deputados aprovaram uma segunda emenda que obriga o governo a apresentar seu plano alternativo dentro de três dias - ao invés dos atuais 21 - se o acordo com Bruxelas for rejeitado no histórico voto da próxima terça-feira.

* AFP