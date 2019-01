Uma canadense que viajava com um italiano por Burkina Faso como parte de um projeto humanitário foi dada como desaparecida neste país afetado pela violência étnica e jihadista, disse neste sábado o Ministério das Relações Exteriores do Canadá.

"Os funcionários consulares canadenses em Burkina Faso estão em contato com as autoridades locais para coletar informações. Estão sendo oferecidos serviços consulares aos familiares no Canadá", disse um porta-voz da diplomacia canadense à AFP.

Segundo os meios canadenses, Edith Blais, de 34 anos, natural de Sherbrooke, 160 quilômetros ao leste de Montreal, não dá notícias desde 15 de dezembro.

Blais saiu da Europa de carro rumo à África Ocidental com um amigo italiano de 30 anos, Lucas Tacchetto, de Veneza, segundo os meios locais. Eles se dirigiam ao Togo para um projeto humanitário.

Ottawa não fez comentários sobre a situação de Tacchetto.

