Um deslizamento de terra ocorrido em 31 de dezembro passado na Indonésia deixou pelo menos 32 mortos - aponta o último balanço divulgado pelo governo local, nesta segunda-feira (7).

Após uma semana de buscas, as autoridades não têm esperanças de encontrar mais sobreviventes.

Os socorristas puseram fim às suas busca hoje, depois de retirarem dezenas de corpos de um grande deslizamento na região de Sukabumi, provocado pelas chuvas torrenciais que castigaram a província do oeste de Java. Uma pessoa continua desaparecida, e várias outras ficaram feridas.

"As buscas terminaram [...] Resta apenas um desaparecido", disse o chefe da polícia do oeste de Java, Agung Budi Maryoto, acrescentando que a decisão contava com o acordo da família da pessoa desaparecida.

Os deslizamentos de terra são frequentes na Indonésia, um grande arquipélago onde costumam haver fenômenos meteorológicos violentos e desastres naturais.

Em outubro, as inundações e os deslizamentos deixaram mais de 20 mortos na ilha de Sumatra, no oeste do arquipélago.

Em junho de 2016, cerca de 50 pessoas morreram em inundações e deslizamentos no centro da ilha de Java.

