Cinco homens, de entre 21 e 23 anos, foram presos nesta quarta-feira, acusados de estuprar uma adolescente de 14 anos em um camping da costa atlântica argentina, informou a promotoria.

Os cinco são acusados de "abuso sexual com acesso carnal agravado" contra uma menor de idade, delito punido com entre oito e 20 anos de prisão.

O ataque ocorreu durante os festejos de Ano Novo em um camping de praia na localidade de Miramar, 450 km ao sul de Buenos Aires.

Os cinco jovens estavam passando férias juntos no local. A adolescente estava com seus pais no mesmo camping para passar as festas de fim de ano.

Na madrugada de 1 de janeiro, a mãe da jovem a perdeu de vista e começou a procurá-la, até que a encontrou dentro de uma barraca junto com os cinco supostos agressores.

Outros turistas que acampavam no local cercaram os jovens, que foram presos pela polícia.

Perícias determinaram que a menina foi estuprada, e os cinco suspeitos foram imputados pelo crime.

Espera-se os resultados de perícias psicológicas da vítima, que ainda deverá declarar para esclarecer o ocorrido.

Segundo estatísticas do Ministério da Segurança da Nação, em 2017 foram registradas 3.921 denúncias por estupro, o que representou uma taxa de 8,9 para cada 100.000 habitantes.

