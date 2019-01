Os produtores de café, representados pelo Conselho Nacional do Café (CNC), mostram-se satisfeitos com a manutenção da estrutura do Conselho Deliberativo da Política Cafeeira (CDPC), dentro do Ministério da Agricultura. "O Decreto nº 9.667 ratifica a manutenção do CDPC na estrutura do ministério, sendo que a Secretaria de Política Agrícola (SPA) proverá todos os serviços de apoio para seu efetivo funcionamento", informa em comunicado o presidente executivo do CNC, Silas Brasileiro.

O decreto também separa uma estrutura exclusiva para a gestão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dentro do Departamento de Comercialização e Abastecimento da SPA. Foi mantida, ainda, a Coordenação Geral do Funcafé, com destinação de quatro cargos comissionados para tratar exclusivamente da gestão do Fundo. "Lembramos que o secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio, já foi diretor do Café no ministério, e tem amplo conhecimento das características e da dinâmica do setor café", comenta Brasileiro.