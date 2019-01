Breves confrontos foram registrados, neste sábado (5), entre as forças de ordem os "coletes amarelos" no oitavo dia de manifestações em desafio ao governo, que denuncia uma tentativa de "insurreição" e exige um retorno à ordem.

Em Paris, no cais do Sena, feira o porta-voz do governo, Benjamin Griveaux.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, instou os prefeitos a continuar evacuando, usando a força, se necessário, os "cem pontos de bloqueios" que ainda existem nas estradas francesas.

Para tentar evitar as forças de segurança, alguns "coletes amarelos" parecem optar por uma nova estratégia baseada na discrição.

Assim, "França em cólera" sugeriu aos seus partidários que deixassem os coletes fluorescentes no sábado para "aparecerem nas ruas (...) como meros cidadãos que são".

Desde o início do movimento, mais de 1.500 pessoas ficaram feridas, 53 delas gravemente, entre os manifestantes, e quase 1.100 entre as forças de segurança. Além disso, dez pessoas morreram, principalmente em acidentes nos bloqueios de estradas.

* AFP