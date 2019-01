A criação de empregos no setor privado americano se acelerou em dezembro na temporada de festas, superando as expectativas dos analistas ao alcançar a marca mensal mais elevada em 2018.

No total, as novas contratações somaram 271.000 vagas no setor privado, de acordo com a empresa especializada ADP, contra uma expectativa de 170.000 novos empregos por parte dos analistas.

No mês anterior, no entanto, os dados foram revisados em baixa, 22.000, caindo a um total de 157.000 postos de trabalho.

