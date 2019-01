Um deputado alemão da extrema direita foi gravemente ferido em um ataque que teria caráter político em Bremen, no noroeste da Alemanha - informou a polícia nesta terça-feira (8).

De acordo com a polícia, o deputado Frank Magnitz, do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), foi agredido na segunda à tarde por três pessoas no centro da cidade.

"Levando-se em conta a função da vítima, pensamos que se trata de um ato por motivos políticos", acrescentou a fonte.

A AfD divulgou uma foto do deputado no hospital com o rosto ensanguentado, inchado e com um profundo corte.

Segundo o partido, Frank Magnitz foi atacado por três homens com os rostos cobertos, que o agrediram com porretes.

"Deram golpes nele com um pau até deixá-lo inconsciente e depois continuaram a agredi-lo no chão", afirma o comunicado da AfD, acrescentando que um trabalhador da construção civil pôs fim à agressão.

Um dos dirigentes nacionais do partido AfD, Jörg Meuthen, acusou os agressores de terem-no "agredido quase até a morte".

Na última quinta-feira, um artefato explosivo danificou uma sede do partido na região da Saxônia, um de seus bastiões políticos, e a polícia suspeita de que tenha se tratado de um atentado.

* AFP