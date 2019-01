As negociações para acabar com o "shutdown", a paralisia parcial das administrações federais americanas que entra em sua terceira semana, pouco avançaram no sábado (5), mas vão continuar neste domingo (6), declarou o presidente Donald Trump.

O vice-presidente Mike Pence se reuniu no sábado com Chuck Schumer, o líder dos democratas no Senado - controlado pelos republicanos - e com a democrata Nancy Pelosi, eleita na quinta-feira presidente da Câmara de Representantes, onde os democratas são agora maioria.

"O vice-presidente Mike Pence e sua equipe acabaram de deixar a Casa Branca. Eles me informaram de sua reunião com os representantes Schumer/Pelosi. Pouco progresso hoje. Uma segunda reunião está marcada para amanhã", anunciou Trump no Twitter.

A construção de um muro de 3.200 km ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México, desejada pelo presidente americano, está no centro de um impasse orçamentário entre Donald Trump e o Congresso, o que paralisa 25% das administrações federais desde dezembro.

O presidente se recusa a assinar uma lei orçamentária se ela não incluir 5 bilhões de dólares para a construção do muro, o que os democratas, agora maioria na Câmara de Representantes, recusam terminantemente.

Na sexta-feira, Donald Trump, que fez da luta contra a imigração ilegal um dos seus cavalos de batalha, defendeu mais uma vez o seu projeto, afirmando estar pronto para que esta paralisia parcial da administração federal dure vários meses, e até mesmo mais de um ano.

Segundo ele, essa construção é uma questão de "segurança nacional".

"Vamos amanhã de manhã a Camp David para reuniões sobre a segurança nas fronteiras e muitos outros assuntos com outras autoridades da Casa Branca", tuitou Trump.

Na ausência de um acordo, milhares de funcionários públicos foram forçados a deixar seus escritórios devido à falta de fundos.

Assim, metade dos 800 mil funcionários do governo são forçados a trabalhar sem remuneração, enquanto a outra metade é forçada a tirar férias sem pagamento em razão desta paralisia. Entre eles, agentes encarregados da segurança aérea para a Administração de Segurança dos Transporte, bem como agentes do FBI.

Os museus, lotados de turistas, foram forçados a fechar, enquanto pilhas de lixo se acumulam nos parques nacionais.

A construção deste muro foi uma promessa central da campanha presidencial de 2016 de Donald Trump.

* AFP