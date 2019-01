O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta sexta-feira, 4, em entrevista à rádio Jovem Pan que deve se reunir nos próximos dias com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil) para tratar da estadualização da Ceagesp e do Porto de Santos. A medida é necessária para o cumprimento dos planos de privatização do governo do Estado.

Segundo Doria, o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, deve comandar "um amplo programa de desestatização", que inclui PPPs, concessões e privatizações. Doria ainda mencionou que pretende privatizar aeroportos regionais e o porto de São Sebastião, além de conceder à iniciativa privada hidrovias e ferrovias estaduais. O programa de desestatização constava entre as promessas de Doria durante a campanha para o governo.