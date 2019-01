Os Estados Unidos geraram 312 mil empregos em dezembro, no ritmo mais forte desde fevereiro, e o salário avançou no período, de acordo com o relatório mensal (payroll) do Departamento do Trabalho. O indicador sugere que a economia real manteve força no fim do ano passado, mesmo num quadro de piora nos mercados financeiros. Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 176 mil novas vagas, portanto o resultado superou com folga a expectativa.

O salário médio por hora avançou 0,4% em dezembro ante novembro, para US$ 27,48, acima da previsão de alta de 0,3% dos analistas. Na comparação anual, o crescimento do salário foi de 3,2%, melhor resultado anual desde 2008 no país.

Uma pesquisa realizada em separado mostrou alta na taxa de desemprego, de 3,7% em novembro para 3,9% em dezembro. Analistas previam queda para 3,6%, mas o resultado pode significar uma entrada maior de pessoas na força de trabalho. A taxa de participação da força de trabalho subiu a 63,1%, igualando o nível mais alto desde 2014, de 62,9% em novembro. Economistas dizem que salários mais altos e boas perspectivas de emprego tendem a levar mais pessoas a buscar trabalho.

Em 2018, o crescimento das vagas ficou em média em 220 mil por mês, no melhor patamar desde 2015. A criação de vagas em novembro foi revisada, de 155 mil antes informados para 176 mil, e a de outubro ficou em 274 mil.

Uma medida mais ampla do desemprego, que inclui os trabalhadores desencorajados a buscar vagas e aqueles que trabalham apenas parte do dia por razões econômicas, ficou estável em 7,6% em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.