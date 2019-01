Em artigo publicado nesta segunda-feira, 7, pela Bloomberg, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, mencionou a China como país que "defende, sem pedir desculpas, seu interesse nacional e sua identidade, suas ideias específicas sobre o mundo".

No texto, o chanceler afirma que a política externa do Brasil está em processo de mudança, de um perfil que chamou de inerte e que recitava "a cartilha das Nações Unidas" durante governos petistas, para uma postura em que o País passa a falar "com a própria voz", e colocou a China como uma nação que não renuncia a uma posição altiva no cenário internacional, o que faz com que seja respeitada e faça bons negócios. "Por que outros países devem ser obrigados a esposar certas ideias antes de serem considerados bons parceiros comerciais?", escreveu.

A China havia sido criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de predador com interesse em "comprar o Brasil", em referência a aquisição de terras brasileiras por chineses. Araújo também já havia se mostrado crítico ao país asiático em textos publicados em seu blog pessoal.

Na última quinta-feira, 3, o presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta ao presidente Bolsonaro na qual deu os parabéns pela posse e se mostrou disposto a aprofundar relações bilaterais de longo prazo entre os dois países.