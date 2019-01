O Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) não tem um plano "programado" para os juros americanos e analisará a evolução da economia antes de dar qualquer passo, disse nesta sexta-feira (4) o presidente da entidade, Jerome Powell.

Ele destacou a solidez dos dados econômicos, mas apontou que os mercados financeiros estavam preocupados pela desaceleração do crescimento econômico da China e dos Estados Unidos.

"Não há um caminho predefinido para a política (monetária) e, particularmente, com a chegada dos temas da inflação, teremos paciência para ver como a economia evolui", afirmou Powell.

O Fed está "preparado para ajustar a política rápida e flexivelmente" para apoiar a economia, acrescentou.

Powell também destacou que não renunciaria caso o presidente americano, Donald Trump, lhe pedisse.

Trump tem sido um crítico frequente e contundente de Powell e do Fed, culpando-os por elevar os juros e representar uma ameaça à sua agenda econômica. Essa censura pública ao banco central, uma entidade independente, rompe com as recentes tradições.

Questionado em uma conferência econômica se ele renunciaria caso Trump pedisse, Powell disse apenas "não".

Ele também afirmou que não tinha ouvido críticas diretamente de Trump - apesar de diversas explosões recentes do presidente via Twitter - e repetiu que a instituição permanece sem interferências políticas.

* AFP