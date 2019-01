O filme histórico "A favorita", do diretor grego Yorgos Lanthimos, recebeu 12 indicações ao Bafta, que celebra sua 72ª edição, anunciou nesta quarta-feira a organização cinematográfica britânica.

Nesta comédia dramática que se passa na Inglaterra do século XVIII, uma confidente e uma cortesã da rainha Anne disputam seus favores, num triângulo amoroso marcado por ambições políticas.

Para a cerimônia da Academia Britânica de Cinema e Televisão (Bafta) em 10 de fevereiro, o filme foi indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz para a britânica Olivia Coleman.

A atriz já foi premiada por seu papel no filme no Globo de Ouro americano no domingo passado.

O prêmio de Melhor Filme de Comédia ou Musical lhe escapou, ainda que tenha sido indicado em cinco categorias da cerimônia de Hollywood.

Vencedor no Globo de Ouro como Melhor Filme de Drama, "Bohemian Rhapsody", um filme sobre a história do cantor Freddie Mercury, recebeu sete indicações ao Bafta, assim como "Nasce uma Estrela", sobre a ascensão de uma jovem cantora interpretada por Lady Gaga, o filme mexicano "Roma" e o filme biográfico sobre o astronauta Neil Armstrong, "O Primeiro Homem".

Entre os favoritos, apenas "Nasce uma Estrela" e "Roma" estão disputando o prêmio de Melhor Filme contra "A favorita", bem como dois filmes sobre tensões raciais nos Estados Unidos: "Infiltrado na Klan" e "Green Book: O Guia".

"Bohemian Rhapsody" aparece na categoria de Melhor Filme Britânico, ao lado de "A favorita" em particular.

O filme biográfico sobre o político americano Dick Cheney, "Vice", também recebeu seis indicações, contra cinco para "Infiltrado na Klan".

Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia no Royal Albert Hall, em Londres, duas semanas antes do Oscar americano.

* AFP